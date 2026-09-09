O Superior Tribunal de Justiça alterou os horários de início e encerramento das sessões virtuais, as quais passarão a começar e terminar às 11h30. Assim, os julgamentos continuarão com duração de sete dias corridos, mas a data de encerramento será postergada em um dia em relação ao calendário atualmente adotado.\nAssim, as sessões iniciadas às terças-feiras serão encerradas às 11h30 da terça-feira seguinte e a mesma lógica será aplicada aos demais dias, ou seja, sessões abertas na quarta-feira terminarão na quarta seguinte, enquanto as iniciadas na quinta serão concluídas na quinta seguinte, às 11h30. Essa alteração não será aplicada às sessões cujas pautas já tenham sido publicadas, permanecendo o horário anterior, com encerramento à zero hora.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.