O Ministério Público Federal propôs ação civil pública em desfavor do apresentadora Ratinho, o Carlos Massa, e a emissora SBT, por ele ter proferido palavras transfóbicas contra a deputada federal Erika Hilton. O pedido é que a dupla seja condenada ao pagamento de 10 milhões de reais por danos morais coletivos. Um exagero que chega a ser ridículo.\nAs palavras ratazânicas foram proferidas em rede nacional, no último dia 11, durante o Programa do Ratinho, que comentava sobre a eleição parlamentar para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. “Não achei justo. Com tanta mulher, por que vai para uma mulher trans? Ela não é mulher (...) Mulher, para ser mulher, tem que ser mulher, gente. Tem que ter útero, menstruar”. Na ação pediu-se que Ratinho faça uma retratação pelos mesmos meios e no mesmo horário do programa em que as falas foram proferidas.