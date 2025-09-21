Para os crimes relacionados à embriaguez ao volante a Lei 14.071/2020 impôs algumas limitações, mas esse endurecimento da norma não se aplica aos delitos cometidos antes de sua entrada em vigor, uma vez que seria violação do princípio da irretroatividade da lei penal.\nEsse é o entendimento do desembargador convocado ao STJ, Carlos Cini Marchionatti, que decidiu em favor de um homem condenado a seis anos de reclusão em regime semiaberto por duplo homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor. O juiz determinou que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito.\nO Ministério Público, no Habeas Corpus, se manifestou pelo desconhecimento do remédio heroico, que não seria instrumento adequado para questionar decisão do juízo de origem, tendo o desembargador acolhido a tese da defesa e rejeitado o argumento do MP. “A Lei 14.071/2020 impôs limitações à substituição da pena em casos de crimes relacionados à embriaguez ao volante, de modo que, mesmo sendo culposos, não é mais viável considerar a substituição da pena, não se aplicando a exceção prevista no inciso I do artigo 44 do Código Penal (CP). No entanto, os eventos em questão ocorreram em 2018; portanto, a legislação mais severa não se aplica ao paciente”, disse o magistrado. (HC 1.014683)