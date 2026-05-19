Juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo condenou o Estado de São Paulo ao pagamento indenizatório de 200 mil reais aos pais de um jovem que foi morto aos 26 anos, depois de ter sofrido disparos de um policial militar fora de serviço. Ele havia furtado produtos de limpeza, entre os quais sabão.\nIsso ocorreu em 2024, em frente a um supermercado na zona sul paulista. Quando o rapaz saía do estabelecimento, escorregou e caiu na calçada e, após se levantar, correu em direção à rua, quando foi atingido por 11 disparos realizado pelo policial Vinícius de Lima Britto. O rapaz morto se chamava Gabriel Renan da Silva Soares.\nCâmeras mostram que o policial estava no caixa do supermercado e, quando percebeu o ocorrido, virou-se, caminhou até a porta e sacou a arma, tendo feito os 11 disparos pelas costas do rapaz. Entendeu-se que houve uso desproporcional da força e violação direta ao direito à vida. (Processo 1083846-59.2025.8.26.0053).