O TJSP condenou um hospital a indenizar, por danos morais, a irmã e o filho de um homem que foi declarado morto por equívoco. O valor foi fixado em 80 mil reais para cada um. Consta que o homem havia sido atendido no nosocômio e liberado após receber medicação.\nNo mesmo dia, um paciente com nome semelhante faleceu no mesmo hospital, o que acabou motivando a comunicação errada do óbito aos familiares. Assim, sem autorização para reconhecimento do corpo, os parentes só perceberam que o engano havia ocorrido durante o velório, após abrirem o caixão para chorar em cima, constatando que o corpo era de outro. (Processo 1058591-69.2023.8.26.0506).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.