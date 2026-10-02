A jovem estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, foi encontrada morta no pátio do condomínio onde morava com o namorado e familiares dele, no bairro Aldeota, em Fortaleza/CE, mas a causa ainda não foi esclarecida. Era por volta de 20h40 do domingo, 13.\nA mãe da moça, professora universitária Isorlanda Caracristi, publicou vídeo nas redes sociais dizendo que não foi informada da morte da filha pelo namorado nem pela família dele e só ficou sabendo no dia seguinte, ao ir ao condomínio após não conseguir contato com sua filha. A Polícia identificou lesões no corpo dela compatíveis com impacto contra o solo.\nO namorado e nem a família dele compareceram ao velório da jovem. Ela conheceu o namorado em um escritório de advocacia em que estagiava. Ele tem 33 anos e era sócio na empresa jurídica. A OAB/CE pediu celeridade nas investigações e prestou apoio à mãe da moça. Esta disse que o namorado tinha um comportamento controlador.