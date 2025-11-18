Empresa de turismo foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de 126 mil reais, além de danos materiais, a uma família de agente que morreu após acidente de ônibus fornecido pela agência empregadora, durante trajeto da Bahia com destino a São Paulo.\nAo perder o controle, o motorista não conseguiu se livrar de uma mureta de concreto e o empregado foi o único a sofrer ferimentos graves, tendo sido socorrido, mas morreu após alguns dias. A defesa disse que configurou caso fortuito, mas em primeira instância a empresa foi condenada, o que foi reformada no TRT, que considerou o acidente ato humano, imprevisível e inevitável.\nPorém, no TST a condenação de primeira instância foi restabelecida. Para o relator, “há atividades às quais é necessário atribuir tratamento especial em relação à responsabilidade, em razão do seu caráter perigoso. Nesses setores, há risco maior e, por isso mesmo, quem o cria responde por ele”. O processo tramitou em segredo de Justiça.