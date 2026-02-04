O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou em nota que são falsas as informações publicadas em matéria do portal Metrópoles, de que ele teria participado de encontros com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.\nA reportagem aponta que as reuniões teriam ocorrido em um final de semana do primeiro semestre de 2025, na residência de Vorcaro, em Brasília. O ministro chamou a matéria de “falsa e mentirosa” e negou o encontro. Disse, ainda, que a narrativa segue “um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal”.\nSegundo o portal, o ministro teria estado ao menos duas vezes na mansão de Vorcaro, localizada no Lago Sul, em Brasília. Diz, ainda, que em duas dessas ocasiões o ministro teria conhecido Paulo Henrique, em meio às negociações para uma possível aquisição do Banco Master pelo BRB. Afirma, ainda, que Moraes estaria acompanhado de um assessor e que testemunhas presenciaram o encontro.