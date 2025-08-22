O Superior Tribunal de Justiça recebeu pedido da Justiça Federal da Flórida/EUA para intimar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em ação que foi proposta contra ele pelas empresas Rumble e Trump Media.\nEsse pedido se dá por conta de uma decisão do ministro, de julho deste ano, em que determinou o bloqueio de uma conta da Rumble vinculada ao comentarista Rodrigo Constantino e a entrega de dados do usuário, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.\nAs empresas alegam que essa ordem é irregular, pois foi enviada diretamente ao e-mail da sede de Rumble, sem que fossem seguidos os tratados internacionais ou comunicação ao governo americano. Dizem, ainda, que essa conta pertence a um cidadão dos EUA e está inativa desde dezembro de 2023, não sendo acessada do Brasil, onde a plataforma foi bloqueada em fevereiro de 2025 por ordem do próprio Moraes.