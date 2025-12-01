Flávio Bolsonaro, senador, divulgou vídeo nas redes sociais em que responsabiliza o ministro Alexandre de Moraes, do STF, por qualquer dano que vier a ocorrer com a saúde do seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente na carceragem da Polícia Federal, em Brasília.\nDe forma exaltada, o parlamentar diz que não sabe em quais condições o seu pai se encontra na PF e acusa o ministro de colocá-lo em risco. “Se acontecer alguma coisa com o meu pai nesse lugar, a culpa é sua”, declarou se referindo ao ministro. Ele comparou a situação do genitor com a de Clézio, conhecido como “Clezão”, cujo óbito teria ocorrido por falta de atendimento médico enquanto estava sob custódia estatal.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.