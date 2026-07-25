Um advogado carioca propôs ação contra a União depois de ser acordado na madrugada do dia 20 de junho por um falso alerta da Defesa Civil com a palavra “misantropia”. A mensagem foi disparada para celulares em diferentes cidades do país e ocorreu após a invasão cibernética ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.\nO homem diz que o aviso causou abalo psíquico e emocional, além de angústia. Pede que a União seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que houve violação do direito constitucional à proteção de dados pessoais no ambiente digital. A ação tramita no Juizado Especial Federal da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro e o pedido liminar foi negado. (Processo 5065535-05.2026.4.02.5101).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.