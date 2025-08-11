O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve condenação da União ao pagamento de 40 mil reais por danos morais a um militar da reserva da Força Aérea Brasileira que foi vítima de assédio moral institucional praticado pela corporação entre os anos de 2014 e 2018.\nO militar atuou por 20 anos no comando da Aeronáutica e ingressou com a ação em 2019 afirmando ter sido submetido a práticas abusivas durante o período. O dano foi reconhecido, a União recorreu negando o ocorrido e pedindo alternativamente a redução do valor da indenização.\nA relatora entendeu que o militar sofreu transferências arbitrárias, avaliações injustas, sanções disciplinares desproporcionais, isolamento funcional e instauração de sindicâncias e inquéritos, sem indícios de conduta irregular, bem como teria sofrido pressões para que requeresse a aposentadoria. A sentença foi mantida integralmente e por unanimidade.