No sábado, 11, a cantora maranhense Alcione dedicou o seu show ao ministro Alexandre de Moraes, em Brasília. “Eu quero dedicar o show desta noite ao nosso ministro Alexandre de Moraes. Ele me deu a honra de vir aqui hoje ao meu show. É muita honra para a cantora. Obrigada, ministro”.\nDepois desse anúncio, o público gritou em coro “sem anistia”, frase que vem sendo utilizada em defesa da responsabilização dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Alcione já havia manifestado sua admiração pelo ministro quando, em março, durante show em São Paulo, brincou dizendo que “teria se casado com o ministro” se o tivesse conhecido antes. Em 2024 disse que gostava muito de Moraes e o chamou de “meu careca”.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.