Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain é vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo) e está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Justiça em razão de mensagens de teor político enviadas no grupo de WhatsApp da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho Regional (Anamatra-17).\nAlguns magistrados vinculados à Corte apresentaram uma reclamação disciplinar alegando que a colega enviou vídeos depreciativos contra ministros do Supremo Tribunal Federal, usando, ainda, linguagem intimidatória e agressiva aos integrantes do grupo. Segundo alegam, são condutas contumazes da magistrada em perfis de redes sociais, sendo incompatível com a magistratura.\nSolicitaram que ela seja afastada na linha de sucessão para a presidência da Corte e impedida de assumir cargos diretivos, além de sua aposentadoria compulsória. O corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, concedeu prazo de 15 dias para a magistrada prestar informações a respeito, mas negou o seu afastamento imediato. (Rcl 0005507-92.2025.2.00.0000).