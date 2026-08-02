Uma oficiala de Justiça do TJSP foi ameaçada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de veículo em Hortolândia/SP. Durante a diligência um homem atacou com uma marreta o representante de uma instituição financeira, fugiu com o automóvel e teve prisão em flagrante convertida em preventiva.\nO objeto da apreensão era um veículo tipo Chevrolet Cruze, que estava em uma oficina. A oficiala lavrou o auto após a vistoria e nomeou o depositário, tudo transcorrendo normalmente. O dono da oficina disse que comunicaria ao cliente sobre a retirada do carro e, logo depois, chegou um homem dizendo que representava os interesses do dono do automóvel e que ninguém o levaria.\nApós ser ameaçada, a oficiala colocou o representante da instituição financeira atrás de si para protegê-lo. O homem disse que destruiria o veículo, mas, para impedi-lo, a servidora entrou dentro do carro. O homem exigiu as chaves e, antes que o representante a entregasse, desferiu um golpe contra ele, mirando em sua cabeça, mas ele desviou e atingiu o seu rosto.