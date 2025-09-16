O Supremo Tribunal Federal irá julgar se a Lei Maria da Penha (11.340/06) pode ser aplicada também em casos de violência de gênero contra mulheres mesmo quando não existir vínculo familiar, doméstico ou afetivo com o agressor. A questão está inserida no RE 1.573.713, que teve a repercussão geral reconhecida por unanimidade (Tema 1.412).\nNo caso em análise, uma mulher foi ameaçada em um contexto comunitário e o TJMG negou medidas protetivas por entender que a referida lei é restrita a situações que envolvam esse tipo de vínculo, tendo remetido o caso ao Juizado Especial Criminal.\nO Ministério Público, então, recorreu ao STF, alegando que a limitação imposta pela Justiça mineira contraria obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, citando a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). Ainda não há data para o julgamento.