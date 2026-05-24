A Justiça Paulista negou pedidos de indenização, retratação e remoção de reportagens feitas por Pablo Marçal, influenciador, contra a Globo e a jornalista Natuza Nery, depois de ele ter sido associado, em matéria, à divulgação de fake news sobre doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024.\nSegundo a julgadora, a reportagem da Globo News tão somente reproduziu investigação oficial sobre o caso. Durante as referidas enchentes Marçal teria divulgado vídeos dizendo que caminhões com doações para as vítimas estavam sendo barrados por falta de notas fiscais. Isso repercutiu nas redes sociais e gerou debate. A emissora alegou liberdade de imprensa e interesse público ao noticiar investigação oficial sobre suposta desinformação relacionada às enchentes.\nA Globo News exibiu reportagem dizendo que a informação era falsa e que os caminhões estavam sendo autuados por excesso de peso. Incomodado, Marçal processou a Globo e a jornalista alegando que teve sua imagem prejudicada ao ser associado à divulgação de fake news, pedindo indenização por dano moral, além de retratação pública e direito de resposta, bem como a retirada da matéria do ar. O número do processo não foi divulgado.