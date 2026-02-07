Juiz da 1ª Vara Cível de Limeira/SP condenou médico e operadora de plano de saúde, de forma solidária, ao pagamento de 10 mil reais por dano moral por atendimento realizado por meio de conduta considerada ofensiva durante uma consulta médica.\nO julgador disse na decisão que as expressões proferidas pelo médico, “você quer ser atropelado aqui agora?”, “você é baiano, por que todo mundo que vem de lá tem mania de doença?”, e “quem quer fazer exame é doente da cabeça”, não contribuíram para o diagnóstico e se mostraram incompatíveis com o exercício da medicina.\nDurante a instrução processual foram juntados áudios realizados pelo próprio paciente, cuja licitude foi reconhecida e concluiu-se que o atendimento extrapolou os deveres de urbanidade e respeito, além de empatia exigidos de um médico. O plano de saúde foi condenado por conta da responsabilidade objetiva, vez que o atendimento foi prestado por médico credenciado, por isso responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço. (Processo 1001949-81.2025.8.26.0320).