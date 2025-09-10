O ministro Alexandre de Moraes pediu ao ministro Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma do STF, que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, mais duas sessões do colegiado. Já estava marcada as sessões para terça, quarta e sexta.\nCom o pedido do ministro Moraes, haverá mais duas sessões na quinta feira desta semana, uma que começa às 9 horas e outra que começa às 14 horas. Todas essas sessões são para colher os votos dos cinco ministros da 1ª Turma, o próprio Moraes, Zanin, Flávio Dino, Fux e Cármen Lúcia. (AP 2668).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.