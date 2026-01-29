O porte da cannabis, para uso pessoal, conforme o Tema 506 do STF, configura ilícito administrativo e não infração penal. Não havendo provas do tráfico e a confirmação pericial de pequena quantidade da droga induz à absolvição por atipicidade da conduta do usuário, não apenas a desclassificação. Esse foi entendimento do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santos/SP, que absolveu um homem e determinou expedição de alvará de soltura imediato.\nA defesa alegou que o laudo pericial confirmou que não se tratava de anfetamina, mas de maconha e não havia elementos a indicar tráfico, o que foi acatado pelo magistrado, que aplicou o entendimento do STF ao caso. “Dessa forma, inexistindo crime a ser punido no âmbito desta Justiça Criminal e não sendo cabível a aplicação de qualquer medida de cunho penal, a absolvição é o caminho jurídico adequado”, concluiu o julgador. (Processo 1514462-23.2025.8.26.0385).