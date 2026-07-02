O TJSP manteve condenação de filho que chamou a mãe de “crente safada”, além de ameaçar o pai no local de trabalho da genitora. Foi aplicada pena de 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.\nConsta que o acusado morava com os pais e, um dia, chegou bêbado à padaria onde a mãe trabalhava, ao lado da residência da família. Ela disse que o filho havia permanecido vários dias fora de casa e, após ser advertido ao pedir dinheiro aos clientes do comércio, chamou a mãe de “crente safada” e “crente vagabunda”, acrescentando que se o pai interviesse iria arrebentá-lo.\nA polícia foi acionada e o policial disse que presenciou o acusado ameaçar o pai, além de ter sido levado em conta a própria confissão dele. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, declaração das vítimas e relatório policial, além da prova oral produzida no processo. (Processo 1500245-10.2024.8.26.0611).