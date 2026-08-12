O ministro André Mendonça, do STF, autorizou, a pedido da Polícia Federal, abertura de inquérito para investigar o empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula, conhecido por Lulinha. Há suspeita de crimes de corrupção e tráfico de influência em tratativas relacionadas à comercialização de cannabis medicinal em programas vinculados ao ministério da saúde.\nA PF pretende apurar se houve atuação para favorecer contatos entre os investigados e servidores públicos, inclusive integrantes do gabinete presidencial. Indícios apontam que Lulinha teria participado, ao lado de Roberta Luchsinger, de tratativas no mercado de canabidiol em benefício da empresa World Cannabis, ligada ao tal “Careca do INSS”.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.