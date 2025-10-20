Uma escola em Minas Gerais foi condenada, assim como uma professora, por ter obrigado um aluno de sete anos a limpar o próprio vômito em sala de aula. O valor indenizatório é de 10 mil reais. Para o TJMG o fato causou constrangimento público e abalo psicológico comprovado, ultrapassando os limites do ambiente pedagógico saudável.\nIsso ocorreu em 2022, quando o aluno vomitou durante a aula em decorrência de uma crise de ansiedade. Consta que a professora mandou que ele se limpasse no banheiro e buscasse papéis para higienizar o local, o expondo perante os demais colegas. Ele se mudou de escola logo depois e faz tratamento psicológico. O número do processo não foi divulgado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.