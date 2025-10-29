O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é possível conceder período correspondente à licença-maternidade a um dos homens da união homoafetiva, com base no princípio constitucional da isonomia. Esse ponto está sendo tratado em Recurso Extraordinário (Tema 1.435), mas o julgamento ainda será agendado.\nO recurso foi apresentado contra decisão do TJSP, que negou pedido a um servidor público que vive em união homoafetiva. A Corte entendeu que não há lei com essa previsão e que a concessão contraria entendimento pacificado no STF, de que não é possível, por decisão judicial, estender benefícios com base em princípio da isonomia. Aguardemos o julgamento (ARE 1.498.231).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.