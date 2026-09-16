O ministro André Mendonça, do STF, liberou no último domingo, para análise do plenário da Corte, o relatório da Polícia Federal que revelou mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o bandido Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.\nEle havia retirado o sigilo da apuração e abriu a podridão toda para o Brasil ver e sentir o cheiro de curtume. Moraes ficou enlouquecido e partiu para o ataque contra Mendonça, acusando-o de investigá-lo ilicitamente. Esse embate teria sido travado ontem no plenário da Corte e o Brasil prendeu a respiração.\nO procurador-geral da República, Paulo Gonet, embora tenha sido citado no relatório, mostrando constrangedoramente o seu deslumbramento diante da possibilidade de tomar uísque Macallan e fumar charuto bom de graça, mesmo assim não se intimidou e pediu a nulidade das investigações. Veremos até onde isso vai. Ou onde até isso foi.