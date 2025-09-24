Nesta quarta-feira acontece o lançamento do “Manual de Atuação em Matéria Criminal Perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal”, livro organizado por Willian Akerman e Alberto Zacharias Toron.\nO lançamento ocorrerá no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça e o livro conta com prefácio do ministro Celso de Mello, aposentado do STF, além de apresentação de Reynaldo Soares da Fonseca, que é um teórico do princípio da fraternidade.\nA obra é uma reunião de textos de ministros, grandes advogados, renomados defensores públicos e conhecidos professores que dominam os aspectos teóricos e práticos da atuação perante o STJ e o STF. São 17 capítulos em que se abordam os procedimentos investigatórios, as ações penais originárias, o acordo de não persecução penal, a colaboração premiada, o procedimento e a instrução processual penal.