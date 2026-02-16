O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região condenou uma trabalhadora por litigância de má-fé ao constatar que o recurso apresentado continha jurisprudência inexistente e distorções do texto legal, tendo sido aplicada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, determinando-se ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.\nTrata-se de ação trabalhista ajuizada por uma atendente de farmácia questionando aspectos do contrato de trabalho e, após sentença, ela interpôs o recurso, buscando reforma da decisão e com fundamentos jurídicos para sustentar suas teses, mas em contrarrazões a empresa alegou a litigância de má-fé, uma vez que continha na peça referências jurisprudenciais que não existem e interpretações que extrapolavam o texto legal. As alegações foram acatadas. (Processo 0020398-16.2024.5.04.0381).