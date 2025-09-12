Da Itália, o ministro Gilmar Mendes disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é histórico e que a democracia brasileira “sabe militar com sua conservação”. Ele está na terra de Júlio César participando de uma conferência, o que ele mais faz durante o ano, principalmente em Portugal.\nEle não participa do julgamento, mas dá seus palpites contumazes. Durante a conferência, onde falou sobre “Justiça e Democracia: uma comparação entre Itália e Brasil”, disse que o mundo vive uma crise democrática liberal devido a efetiva ascensão de líderes populistas e o fortalecimento de partidos de extrema direita.\nE asseverou: “A custo de muito esforço por parte do TSE, que enfrentou uma avalanche de fake news e uma campanha massiva para desacreditar o resultado das eleições antes mesmo de sua realização, o processo eleitoral foi regularmente realizado. As nossas instituições foram levadas ao limite, mas haviam resistido bravamente, pois tiveram no Poder Judiciário a última linha de defesa contra o autoritarismo”.