Marcelo Cardoso, juiz da 1ª Vara Cível de Toledo/PR, proferiu decisão em disputa de pagamento de serviço da construção civil e encerrou a sua sentença listando todos os títulos do Flamengo conquistados em 2025, embora nada tenha a ver com o caso julgado.\nAo datar a peça, ele anotou: “Toledo/PR, 4 de dezembro de 2025, data em que o Clube de Regatas do Flamengo ostenta os títulos de Campeão Carioca, Campeão da Copa do Brasil, Campeão da Supercopa do Brasil, Campeão da Copa Libertadores da América e Campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – Marcelo Marcos Cardoso, Juiz de Direito”.\nEle citou, ainda, passagens bíblicas e fez relação ao valor do dano com a importância do clube. Ele disse que o dano era “atenuado” porque o torcedor queria assistir ao Vasco, clube que frequentou a série B, mas se fosse o Fluminense, que frequentou a terceira divisão, o valor seria ínfimo, mas se fosse para assistir ao Flamengo, “que jamais frequentou ou frequentará tais submundos, o dano seria expressivo”.