Faleceu Thais Bonatti, ciclista que foi atropelada pelo juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, que estava embriagado e com uma mulher no colo no momento do fato. Ele foi autuado por lesão corporal culposa e liberado mediante pagamento de fiança de 40 mil reais, mas vai responder por homicídio culposo.\nO acidente ocorreu por volta das 11 horas do dia 26 de julho de 2025, sábado, próximo a um supermercado, em Araçatuba/SP. O juiz havia deixado uma casa noturna, onde estava na esbórnia na companhia de uma mulher que trabalhava no local e, ao parar a Ford Ranger, ela tentou se sentar em seu colo, tendo acelerado sem querer o veículo e atingido a ciclista, de 30 anos, que estava a caminho do trabalho.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.