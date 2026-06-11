Preso recentemente o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior quando, em Araçatuba/SP, atropelou um ciclista enquanto dirigia alcoolizado e com uma mulher nua no colo, isso por volta de 11 horas, com o sol a pino, próximo ao ponto de descarga de mercadorias de um supermercado. Consta que ele deixou uma casa noturna acompanhado da mulher, que trabalhava no local e, quando parou a caminhonete Ford Ranger, ela tentou sentar sobre ele no banco, tendo acelerado o veículo e atingido a ciclista Thais Bonatti, de 30 anos, que estava indo ao trabalho.\nA vítima, que é auxiliar de cozinha, sofreu traumatismo craniano e fratura na bacia, foi socorrida em estado grave e passou por cirurgia, onde permanece internada. A Polícia Militar foi acionada e o juiz levado à delegacia, onde foi submetido a exame clínico, tendo sido constatado por laudo médico que estava alcoolizado no momento do acidente. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Ele foi autuado por lesão corporal na direção de veículo automotor.