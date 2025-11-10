O juiz federal Eduardo Appio, da 18ª Vara Federal de Curitiba/PR, foi afastado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região depois de ter sido investigado por suspeita de furtar duas garrafas de champanhe marca Moët & Chandon em um supermercado de Blumenau/SC.\nSegundo consta do boletim de ocorrência, os furtos teriam ocorrido em 20 de setembro e 4 de outubro de 2025, totalizando 540 reais por cada garrafa afanada. O veículo identificado no momento do fato teria sido apontado como sendo o do magistrado.\nA Revista Veja informou que o Tribunal confirmou ter recebido ofício da Polícia Civil catarinense comunicando a abertura de investigação, mas disse que não comentaria o caso, que corre em sigilo. Foi instaurado procedimento administrativo disciplinar contra o juiz.\nAppio nega as acusações e disse que sempre paga por suas compras e que a informação divulgada é “fake news” e pretende ingressar com ação de reparação de danos. Ele ficou conhecido nacionalmente por ter atuado na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos da Lava Jato (o número do processo não foi divulgado).