O juiz titular do Juizado Especial Criminal da Barra Funda/SP converteu a pena restritiva de direitos do jornalista Luan Araújo em preventiva. Ele ficou conhecido quando levou uma carreira da então deputada federal Carla Zambelli, em 2022, que estava com arma em punho.\nEssa decisão foi proferida em ação de indenização proposta em razão de difamação, movida pela perseguidora Zambelli. O juiz alega que o jornalista foi condenado após publicar texto crítico à então parlamentar depois do ocorrido, quando foi perseguido armado. Ele se referiu a ela como integrante de uma “seita de doentes de extrema-direita, mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte”.\nO sujeito desabafou e foi condenado. Mas a Justiça considerou que a publicação ultrapassou os limites da liberdade de expressão, configurando discurso de ódio. O ódio não seria de Zambelli, que correu atrás dele com arma na mão? Como ele não pagou o valor devido, de cerca de 2,2 mil reais, a pena foi convertida em prisão, em regime aberto. (Processo 1028497-51.2023.8.26.0050).