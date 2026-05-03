O Juízo da Vara Criminal de Limeira/SP condenou uma mulher por estelionato depois que ela reconheceu ter retirado, sem autorização, 72 mil reais da própria avó, de 85 anos, por vícios em jogos de azar, incluindo o Tigrinho. A pena foi arbitrada em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, devendo ressarcir a idosa, mas a moça admitiu que contraiu dívidas e perdeu todo o dinheiro.\nEla manteve a avó em erro ao transferir dinheiro, compras e resgate de previdência privada sem autorização. A tese de ausência de dolo foi afastada, pois ficou claro que tudo foi intencional, aproveitando-se da confiança entre ré e vítima. A idosa ficou com o nome negativado e precisou fazer acordo com o banco, com desconto em sua pensão. Tudo indica que a vovó jamais verá o seu rico dinheirinho. (Processo 1503321-42.2024.8.26.0320).