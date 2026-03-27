O ex-jogador de futebol Carlos Alberto, que atuou no Vasco e Fluminense, foi expulso de um condomínio no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Moradores moveram ação e relataram episódios de comportamento considerado incompatível com a convivência local. O Juízo da 1ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca acatou os pedidos.\nEle foi alvo de mais de 50 reclamações entre 2019 e 2023, com relatos de festas com música alta em diferentes horários, além de discussões e conflitos com vizinhos. A julgadora considerou que houve “comportamento antissocial reiterado” e apontou que as medidas adotadas pelo condomínio, como multas, não teriam surtido efeitos para interromper os episódios. Com isso, ele levou cartão vermelho, depois de outros amarelos.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.