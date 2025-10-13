O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou por danos morais o município a pagar 3 mil reais a uma moradora por não fiscalizar obra em que o vizinho abriu janela voltada para o seu quintal, entendendo que houve omissão municipal violadora do direito à intimidade, configurando falha administrativa.\nA moradora havia denunciado à prefeitura, em 2016, a construção de uma janela voltada para o seu quintal, mas nenhuma medida foi tomada até 2018, quando o município finalmente realizou vistoria, aplicando multa ao responsável, mas a moradora disse que durante todo o período sofreu incômodos, como invasão de privacidade e o lançamento de lixo em seu quintal. O município recorreu, mas a decisão foi mantida. (Processo 1007144-44.2019.8.26.0292).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.