O Tribunal de Justiça Paulista negou provimento a recurso do Président Restaurante, atual Les Présidents, comandado pelo chef Erick Jacquin, mantendo proibição do estabelecimento em usar a mesma marca e denominação social da marca Laticínios Président. Foi mantida também a decisão de primeira instância, que condenou o restaurante ao pagamento de indenização de R$ 15 mil por danos morais, bem como ressarcimento por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença.\nO caso é ainda de 2019, quando teve início, em que a empresa B.S.A., titular dos registros da marca Président, tomou conhecimento da existência do Président Restaurante, em São Paulo, com mesmo nome e identidade visual semelhante à sua marca. A fabricante de laticínios, então, processou o restaurante por uso indevido de marca e aproveitamento parasitário, que se dá quando a imagem de uma marca tem o seu prestígio e fama utilizado por outra, sem autorização. (Processo 1165431-60.2023.8.26.0100).