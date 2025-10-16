O Juízo de Alexânia/GO inverteu a guarda de uma mãe para o pai. Aquela havia requerido a guarda da criança, de forma provisória, uma vez que iria mudar de estado, tendo sido atendido o primeiro requerimento, mas o relativo à mudança foi negado.\nAinda assim, no mesmo dia em que o pedido foi concedido, a mãe viajou com a criança para o Amazonas, descumprindo a ordem judicial. O pai acionou o Judiciário, apontando o risco de afastamento definitivo da filha. Com isso, o juiz revogou a guarda provisória da mãe e determinou o retorno imediato da criança ao convívio do pai e concedeu a ele guarda lateral, com acompanhamento quinzenal da assistência social e do Conselho Tutelar para verificação da adaptação da menor.\n“Esse caso mostra que descumprir ordens judiciais e tentar afastar unilateralmente a criança do convívio com o outro genitor é um grave risco à convivência familiar saudável. A Justiça foi firme ao reconhecer a gravidade da mudança não autorizada e garantir a proteção imediata da menor. Nosso papel é assegurar que a criança cresça em ambiente estável, sem rupturas abruptas que possam comprometer seu desenvolvimento emocional”, disse o advogado Fernando Felix, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e representante do genitor da menor. (Processo 5575032-57.2025.8.09.0003).