O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgoto de Minas Gerais (Sindágua/MG) foi condenado pelo TRT da 3ª Região por litigância de má-fé, depois de constatar que a entidade apresentou informações falsas e jurisprudências inexistentes em processo movido contra a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). O valor da causa ultrapassa 20 milhões de reais.\nDeterminou-se que o Sindicato pague multa de 1,1% sobre o valor da causa, o que representa cerca de 225 mil reais, além de honorários advocatícios de 5%, além de custas processuais de 32,6 mil reais. Também se expediu ofícios à OAB/MG e ao MPF e ao Núcleo de Cooperação Judicial para apuração de eventuais infrações disciplinares e criminais. (Processo 0010199-68.2025.02.0108).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.