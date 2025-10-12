Um homem foi condenado por perseguir a sua ex-companheira e foi enquadrado no crime de stalking, o ato de perseguir e ameaçar alguém em sua integridade física e psicológica. A condenação foi do Juízo da Vara Única de Santa Adélia, em São Paulo.\nConsta que o homem, assim que terminou o relacionamento, passou a perseguir a ex-namorada de diversas formas, chegando a invadir sua casa, bem como costumava ir ao local em que ela trabalhava e insistentemente mandava mensagens de cunho ofensivo e sexual.\nO episódio causou transtornos psicológicos à mulher, que até perdeu o emprego. Na ação penal uma testemunha que trabalhava com a vítima confirmou tudo. Outras testemunhas também disseram que a viram chorar, abalada com a perseguição, mas o réu negou as acusações. Porém, as alegações não foram acatadas e a condenação por stalking confirmada. (Processo 1500377-16.2024.8.26.0531).