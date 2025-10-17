A juíza Raiane Santos Arteman Dall’Aqua, que substitui na Vara Criminal de Juína/MT, disse que se tornou alvo de tentativa de intimidação após determinar medidas de busca e apreensão contra uma empresa e no batalhão de Polícia Militar da cidade.\nEssas diligências foram requisitadas pelo Ministério Público de Mato Grosso diante de suspeitas de irregularidades funcionais, vez que haveria uma estagiária da corporação prestando serviços pessoais a oficiais enquanto trabalhava para uma empresa privada.\nComo reação, ligaram o processo e a estagiária a um outro processo de assédio contra o marido da juíza, que é policial militar. Outros policiais teriam acompanhado a estagiária a outra unidade para registrar como requerente de medidas protetivas contra o marido da magistrada. O número do processo não foi divulgado.