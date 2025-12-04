O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que uma clínica terapêutica para idosos não deve pagar adicional de insalubridade a um cuidador, mesmo que essa parcela tivesse sido deferida em instâncias inferiores. Para a Corte, essa função não consta da lista de atividades insalubres do Ministério do Trabalho, não se permitindo o pagamento.\nO cuidador disse que cuidava de dez idosos e incluía dar banho, trocar roupas, conduzir e ajudar nas refeições, fazer curativos e outras coisas mais. Ele alega que tinha contato com doentes e, além disso, perícia constatou a insalubridade, mas a relatora entendeu que não basta o laudo pericial para que o empregado tenha o direito, sendo necessário que a atividade seja classificada na relação oficial do Ministério do Trabalho. (Processo 0010235-24.2022.5.15.0095).