Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (Bruno Peres/Agência Brasil)\nO ministro Alexandre de Moraes repreendeu um advogado que atuava como amicus curiae durante o julgamento no STF sobre o referendo de liminares que suspenderam os pagamentos de verbas indenizatórias a servidores públicos acima do teto constitucional, os denominados “penduricalhos”.\nO ministro se manifestou depois do advogado Jonas Modesto Cruz, que falou em nome do Sindicato Nacional dos Magistrados, criticando a decisão monocrática do ministro Flávio Dino na Rcl 88.319. O causídico afirmou que a liminar teria atingido magistrados que não integravam o processo e disse que os agravos internos interpostos pela entidade estariam “como corpo sem alma, sem processamento”, podendo perder o objeto se a decisão fosse referendada.