Uma família teve o fornecimento de energia cortado de forma indevida e, por isso, a empresa de eletricidade foi condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais. Tudo isso ocorreu em dias de muito frio e afetou, inclusive, uma criança de três anos. A decisão é da Vara da Fazenda Pública de Limeira/SP.\nO cliente disse que encontrou o medidor de sua residência lacrado e, mesmo depois de vários pedidos e contatos com a empresa, a questão não foi resolvida e passaram três dias sem energia elétrica, enfrentando baixas temperaturas. Além do casal, existe na casa uma criança de três anos.\nA empresa alegou que o corte se deu por furto de cabos e ligação irregular do consumidor, mas a julgadora do caso rejeitou essa versão por ausência de provas e, por não envolver inadimplência, o caso configura falha grave e gera dano moral presumido. A indenização foi mantida. (Processo 0005255-75.2025.8.26.0320).