O Tribunal de Justiça do Acre não acatou pedido de indenização por danos morais realizado por uma mulher que teve mioma uterino retirado durante a cirurgia do seu parto com laqueadura tubária. A sua reclamação se deu em razão da despesa causada pelo procedimento, o que se transformou em cobrança judicial e bloqueio de valores de sua conta.\nPara o relator, somente há configuração do dano moral quando a conduta for ilícita ou por ter gerado dano psicológico, como dor, vexame, sofrimento ou humilhação. No caso, havia contrato assinado com cláusula que dispunha sobre despesas extras. Negou-se provimento ao recurso e o hospital não foi condenado ao pagamento indenizatório. (Processo 0005161-34.2024.8.01.0070).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.