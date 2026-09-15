O Ministério Público denunciou o ex-deputado estadual Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei”, por incitação ao crime, quando ele teria feito declaração, em vídeo, sobre a Operação Carbono Oculto, que investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao setor de combustíveis.\nEle teria utilizado o canal do Youtube para comentar sobre a operação e, ao falar a respeito de pessoas da Faria Lima envolvidas, vociferou: “Oh! Vagabundo da Faria Lima que lava dinheiro para o crime organizado tem que ser morto”. O MP o denunciou por essa manifestação. Vejamos os próximos desdobramentos da investigação.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.\nQuer ter seu artigo ou crônica publicado no Jornal do Tocantins? Envie para o e-mail: contato@jornaldotocantins.com.br