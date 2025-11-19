O dono de um imóvel que foi invadido não deve IPTU, segundo entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é um tributo que tem como fato gerador o domínio ou a posse do bem imóvel, razão pela qual a violação a esse direito esvazia o fato gerador referido.\nUma sentença foi mantida por declarar a inexigibilidade do IPTU contra proprietário de imóvel que foi ocupado por famílias de baixa renda, tendo anulado os tributos lançados entre 2019 e 2023 e condenou a prefeitura a restituir os valores pagos, com correção e juros. (Processo 1013314-94.2024.8.26.0053).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.