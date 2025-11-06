O STJ decidiu que a impenhorabilidade do imóvel locado a terceiros, pelo devedor, depende da comprovação de que a renda é utilizada para a subsistência dele e de sua família. Assim, foi negado provimento a um recurso especial de um homem que tentou evitar a penhora de sua casa de praia para quitar uma dívida.\nNas instâncias ordinárias a penhora foi admitida, pois não há provas de que a renda com a casa, de alto padrão, localizada no litoral pernambucano, seja utilizada para a subsistência do devedor, que possui “extenso acervo patrimonial”. A Corte entendeu que está correta a interpretação da instância inferior e, portanto, a manteve. (REsp 2.193.122).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.