O TJSP manteve uma decisão de primeiro grau que determinou a um parque de diversões que retire a imagem de criança divulgada sem autorização nas redes sociais e material publicitário, tendo sido fixada indenização por danos morais no valor de 3 mil reais.\nConsta que depois de um mês da visita ao local, a mãe da criança, um menino, foi informada por conhecidos que a fotografia do seu filho estava sendo utilizada pela empresa em propagandas. O relator disse que o parque não comprovou ter tido autorização para usar a foto. Dessa forma, foi caracterizado o dano moral. (Processo 1064041-29.2024.8.26.0224).\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.