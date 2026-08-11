O Juízo Federal de Novo Hamburgo/RS condenou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea/RS) por litigância de má-fé depois de concluir que a contestação apresentada se utilizou, sem previsão humana adequada, de conteúdo gerado por IA com citações de jurisprudências incompatíveis com a causa.\nPara o juiz, a situação caracteriza fenômeno conhecido por “alucinação” da IA, quando a ferramenta cria ou distorce referências jurídicas, agravado pela ausência de revisão humana qualificada, o que compromete a lealdade processual e pode induzir o julgador a erro. O número do processo não foi divulgado.\nOs artigos publicados não refletem a opinião do Jornal do Tocantins. Sua publicação obedece ao propósito de estimular e fomentar a diversidade e o debate de temas locais, nacionais ou mundiais.